Reggio Emilia, camion perde il carico di impalcature e colpisce due auto: due morti e tre feriti. L’autista scappa senza prestare soccorsi

Due morti, tre feriti di cui uno grave e l’autista del furgone, responsabile dell’incidente, che è scappato senza prestare i soccorsi. Questo il bilancio drammatico dell’incidente avvenuto dopo le 18,30 a Caprara di Campegine, sulla Sp111, nella val d’Enza, provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il furgone ha perso il carico di impalcature che trasportava ed è finito fuori strada colpendo diverse auto. In una erano presenti due persone, morte sul colpo. Si tratta di due giovani di 19 e 21 anni. Proseguono le ricerche dell’autore dell’incidente. Nell’impatto sono rimaste ferite anche cinque persone, tra cui un 21enne che viaggiava come passeggero a bordo dell’auto delle vittime: è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

(foto copertina @FrancoScarsell2, via X)

