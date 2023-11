Atp Finals, Sinner vince ancora: batte in tre set Medvedev e conquista la finale di Torino

Jannik Sinner sconfigge in tre set Daniil Medvedev agli Atp Finals di Torino e vola in finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Djokovic e Alcaraz – in programma alle 21. Solo nel secondo set il russo è stato all’altezza dell’altoatesino, riuscendo ad aggiudicarsi il tie break e prolungando il match. Il 22enne italiano si era conquistato la semifinale dopo le tre vittorie nel girone contro Tsitsipas all’esordio, poi Djokovic al tie break e Rune, chiudendo la prima fase senza sconfitte. Medvedev invece aveva superato il girone con le vitotrie contro Rublev e Zverev, e la sconfitta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. È la prima volta che un italiano conquista la finale del torneo.

La semifinale

Sinner parte bene e nel primo set conquista il break del 3-1, tiene a distanza l’avversario fino alla fine e chiude il set 6-3. Sicuro in battuta e in mezzo al campo, il primo capitolo della sfida non lascia scampo al russo. Il secondo set è più equilibrato, Medvedev conquista fiducia alla battuta e il set prosegue in assoluta parità, con Sinner che rischia di concedere un break sul 4-3 per il russo. Il secondo capitolo del match si conclude però al tie break, con Medvedev che pareggia i conti. Il terzo set inizia sui binari giusti per Sinner, che si porta sul 3-0 strappando subito il break e riuscendo infine a chiudere la partita sul 6-1 dopo due ore e 29 minuti di gioco. Il Pala Alpitour di Torino si era riempito ben prima dell’arrivo dei tennisti in campo, colorandosi dell’arancione dei Carota boys che supportano il 22enne italiano. La sfida, valida per l’accesso alla finale di questa edizione, era anche una rivincita del match di due anni fa agli Atp Finals, perso da Sinner.

