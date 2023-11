Beppe Grillo riabbraccia Conte ma punge ancora: «Più espressivo il suo avatar di lui» – I video

Giuseppe Conte «è più espressivo qui che dal vivo». Questa la stoccata del padre fondatore del Movimento 5 Stelle al presidente del partito che oggi ha tenuto a Roma un evento a tema intelligenza artificiale. Indossati gli occhiali di un visore per la realtà virtuale, Beppe Grillo si è trovato di fronte l’avvocato, e incalzato dai giornalisti presenti ha dichiarato: «Giuseppe Conte va bene in tutte le sue forme, sia dal vivo che come avatar». Chiedendogli di portare «due o tre idee, tue, mie, del movimento. Per esempio creare uno scambio tra piccole e medie imprese di tutti i Paesi, potrebbe favorire lo sviluppo economico Ue».

L’abbraccio

Dopo la stoccata di Grillo i due si sono incontrati e abbracciati a favore di telecamera. Le stoccate del comico all’ex premier sono ormai una costante, ma Conte ha provato a sdrammatizzare, sostenendo che il loro rapporto sia comunque migliore di quella tra Totti e Spalletti: «Non mi pare loro si siano abbracciati». Poi, tornando anche sulla recente apparizione televisiva a Che Tempo Che Fa in cui Grillo ha ricordato di averlo scelto perché «parlava senza dire nulla, era perfetto per la politica», Conte ha provato a dettare la sua ricetta: «Suggerirò adesso a Grillo un messaggio comunicativo: Guarda che quando vai in tv e parli al grande pubblico conviene dire prima ‘guardate che sto abbracciando il gusto del paradosso, guardate che adesso inizia l’ironia perché molti commentatori non l’hanno capito».

