Le sorelle Cavaleri, influencer della Lazio, pubblicano sui social adesivi antisemiti: «Romanista ebreo»

Due sorelle, una di 18 e l’altra di 21 anni. Sui social sono diventate famose grazie ai tipici balletti stile TikTok e alla fede calcistica per la Lazio. Video dalla Curva Nord che si alternano a video dalla cameretta. Beatrice e Giada Cavaleri sono finite al centro delle polemiche per aver caricato sui social la foto di un adesivo con su scritto «romanista ebreo». A darne notizia è Repubblica. Nonostante la richiesta di rimozione della foto, arrivata da diversi utenti, lo sticker resta visibile sull’account TikTok di Giada. C’è chi invita a segnalare i loro profili per farli chiudere ma, alle 17 di oggi, 20 novembre, la frase antisemita resta ben visibile. Le influencer, scrive Repubblica, «hanno portato orgogliosamente in trasferta a Milano l’adesivo antisemita», oltre ad averlo fotografato – e condiviso – uno affisso sui muri della Curva Nord. Qualche tempo fa, Beatrice e Giada Cavaleri caricarono un video con indosso una maglia della Lazio, sulla quale c’era scritto «88 Duce».

Instagram | Beatrice e Giada Cavaleri

