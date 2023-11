Bari, volantini choc alla facoltà di filosofia: «No alla discriminazione degli uomini, anche noi siamo vittime di violenza»

Polemica all’università di Bari per via di alcuni volantini affissi nella Facoltà di Filosofia. Dodici punti – riporta l’edizione locale di Repubblica – tra cui il primo che recita: «Aprire e finanziare al pari degli altri centri antiviolenza per vittime femminili anche centri anti violenza maschili». I docenti del dipartimento hanno dichiarato al quotidiano che «verranno presi dei provvedimenti» in merito all’iniziativa. L’autore dei post, uno studente di Filosofia, già in passato all’interno di chat tra studenti avrebbe ribadito la presunta discriminazione nei confronti degli uomini. Preferisce non commentare alla stampa la sua iniziativa ma stamane Angela, studentessa transgender, è stata aggredita mentre provava a strappare uno dei volantini affissi. «Mi hanno storto il polso. A pochi giorni dal ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin – ha dichiarato a Repubblica la studentessa di psicologia – è inaccettabile affiggere negli spazi universitari un contenuto del genere».

(foto @germinalbari)

