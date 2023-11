Il piano Valditara per l’educazione sentimentale a scuola. Un’ora con psicologi e influencer: «12 incontri annuali»

Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha restituito al progetto un’accelerazione. Previsto per domani un minuto di silenzio per tutte le donne vittime di violenza

Un’iniziativa sull’educazione sentimentale a scuola. È il progetto che il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara presenterà mercoledì 22 novembre. Il piano, in via sperimentale e che coinvolgerà le scuole superiori, prevede, scrive la Repubblica, l’introduzione di un’ora settimanale ed extracurricolare dedicata «all’educazione alle relazioni». Dodici incontri, per tre mesi l’anno, con gli studenti che – mediante la metodologia educativa del Circle time – prenderanno parte a «gruppi di discussione e autoconsapevolezza». Un docente al centro farà inoltre da mediatore, accompagnato da figure quali avvocati, psicologi e assistenti sociali. Ma anche mediante il supporto di organizzazioni attive nel contrasto alla violenza di genere e il coinvolgimento di testimonial come cantanti, attori e influencer. Si tratta di una proposta sperimentale, che doveva arrivare negli istituti già a settembre, alla quale il ministero ha iniziato a lavorare a partire da agosto, affidando la gestione – scrive il quotidiano – allo psicologo, spin doctor e sondaggista dell’istituto Piepoli Alessandro Amadori. Ora il femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex compagno Filippo Turetta, ha restituito al progetto un’accelerazione.

Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin

Nella giornata di domani, martedì 21 novembre, alle ore 11, verrà rispettato un minuto di silenzio nelle scuole per «Giulia e per tutte le donne vittime di violenza», si legge nella circolare del Mim. «Il 25 novembre di ogni anno – continua il ministero – si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La commemorazione di quest’anno coincide, purtroppo, con l’ennesimo tragico femminicidio, che ha scosso le coscienze di quanti hanno visto in Giulia Cecchettin una figlia, una sorella, un’amica, una studentessa impegnata. Un’altra donna – prosegue – vittima della cultura del dominio e della sopraffazione maschile. In memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza, il Ministro Giuseppe Valditara vuole invitare l’intera comunità scolastica a osservare un minuto di silenzio alle 11 di martedì 21 novembre».

Per il ministero dell’Istruzione del Merito, «la lotta contro la violenza sulle donne è diventata ormai una grave emergenza per il Paese e questo Ministero, su forte impulso del Ministro, intende dare il proprio contributo attraverso il piano “Educare alle relazioni”, che verrà presentato il 22 novembre, con l’obiettivo di promuovere azioni concrete di prevenzione e di diffusione della cultura del rispetto, di educazione alle relazioni e alla parità fra uomo e donna. Nei giorni prossimi alla ricorrenza del 25 novembre, le istituzioni scolastiche sono chiamate, altresì, a organizzare iniziative sulla tematica della lotta contro la violenza sulle donne, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti in riflessioni e dibattiti, che possano sensibilizzarli e responsabilizzarli, anche attraverso eventuali approfondimenti sugli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza, sulla normativa e sulle politiche in essere», conclude.

Leggi anche: