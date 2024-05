Eurovision, gli sbadigli della greca Marina Satti mentre parla la collega israeliana Eden Golan – Il video

Sbadiglia, fa finta di dormire, sorride al pubblico. Il tutto però, mentre parla la collega israeliana Eden Golan in conferenza stampa. Non passa inosservata la cantante greca Marina Satti, finalista anche lei all’Eurovision Song Contest 2024. Il video sta girando sui social e sta ricevendo alcune critiche. Non è chiaro se Satti avesse realmente sonno o se volesse polemizzare proprio con la collega israeliana che in quel momento stava per rispondere sulla questione medio-orientale e sull’operazione che il suo paese sta conducendo sulla Striscia di Gaza all’indomani degli attacchi del 7 ottobre. «Quanti anni ha? Due?», si chiede l’utente Avni. Sotto un altro replica difendendola: «Do tutti i voti a lei». Qualcun altro non condivide le mosse: «Che spettacolo ridicolo. Non è cresciuta e dovrebbe essere espulsa dal concorso. Disgustoso». Finora la diretta interessata non ha commentato la vicenda.

Dajte joj sve glasove. 🫠 pic.twitter.com/617ZOn2bw2

— Zorica Radulović (@zoka5) May 9, 2024

Chi è Marina Satti

Marina ha presentato la canzone “Zari”, ovvero “dadi”. Cresciuta a Candia, nell’isola di Creta, si batte spesso per i diritti delle donne, e usa i suoi brani per sensibilizzare il pubblico. «Vorrei che il mio progetto fosse contemporaneo e che rappresentasse la mia generazione e la “nuova” Grecia, al di là degli stereotipi che gli europei hanno su di noi, ma anche che fosse attuale affinché possano ballare e identificarsi con il brano», ha dichiarato, presentando la sua canzone che parla di fortuna e di amore.

Leggi anche: