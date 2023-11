I falsi annunci dell’inesistente morte di Filippo Turetta (e il clickbait)

Numerose pagine Facebook utilizzano una falsa notizia per attirare gli utenti a siti e articoli che non la riportano affatto

Circolano numerosi post su Facebook secondo cui Filippo Turetta, indagato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, si sarebbe suicidato o comunque sarebbe morto. La falsa notizia circola attraverso delle immagini riportanti scritte come «Filippo è morto» invitando gli utenti a leggere degli articoli dove però non viene riportato alcun decesso del ragazzo. Attualmente, Turetta risulta arrestato il 19 novembre in Germania.

Al momento della scrittura di questo articolo, il ragazzo si trova nel carcere di Halle, Germania.

La notizia della sua morte sarebbe circolata rapidamente su tutte le maggiori testate italiane.

L’intento delle pagine Facebook che hanno diffuso l’immagine è quello di attirare i lettori a leggere articoli che non parlano affatto della morte del ragazzo.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post, altri esempi del contenuto, che mostra la stessa foto con la didascalia «Filippo si è ucciso» e «Filippo è morto», sono disponibili qui, e qui.

Nel seguente post si legge questa descrizione:

Dopo la notizia sulla morte di Giulia Cecchettin, arriva l’annuncio su Filippo: “Si è ucciso”

Il clickbait

Al momento in cui viene scritto questo articolo, Filippo Turetta si trova nel carcere di Halle, in Germania. Né i genitori né il suo avvocato hanno dato notizia della sua morte o di un suicidio, che si sarebbe invece rapidamente diffusa. Ciò che risulta è l’inesistente collegamento tra il messaggio riportato nelle immagini con i link ai siti che parlano del caso, dove nessuno riporta la presunta morte o suicidio di Turetta. L’obiettivo delle pagine Facebook che condividono le immagini è chiaro: indirizzare gli utenti a leggere gli articoli linkati attraverso il clickbait più spinto attraverso il falso.

Conclusioni

Non ci sono prove che Filippo Turetta si sia suicidato. Al momento della scrittura di questo articolo, il ragazzo si trova nel carcere di Halle, Germania. La notizia della sua morte sarebbe circolata rapidamente su tutte le maggiori testate italiane. Ne deduciamo che Filippo Turetta non si è suicidato, e non è morto.

