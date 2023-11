Hamas: «Siamo a un passo dall’accordo con Israele per la tregua e il rilascio degli ostaggi»

Hamas è vicina a raggiungere un accordo per la tregua con Israele e il rilascio degli ostaggi. Lo ha fatto sapere uno dei responsabili dell’organizzazione radicale Ismail Haniyeh in una dichiarazione a Reuters. Il gruppo avrebbe fornito una risposta ai mediatori del Qatar. Mentre un altro funzionario di Hamas, Issat el Reshiq, ha fatto sapere alla tv Al Jazeera che i negoziati si stavano concentrando sulla durata della tregua, sugli accordi per la consegna degli aiuti a Gaza e sullo scambio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas con i prigionieri palestinesi in Israele. Il rilascio dovrebbe riguardare donne e bambini ostaggio di Hamas in cambio di donne e bambini in galera in Israele.

Il cessate il fuoco

La tregua dovrebbe durare cinque giorni. Dovrebbe comprendere lo stop alle operazioni via terra e la limitazione di quelle aeree israeliane nel Sud. Si parla di un rilascio di 50-100 persone detenute dai gruppi militanti in cambio della scarcerazione di circa 300 palestinesi. In totale le persone in mano ad Hamas sarebbero circa 240. La Reuters fa anche sapere che Mirjana Spoliaric, presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ha incontrato Haniyeh in Qatar per parlare delle questioni umanitarie legate al conflitto. Il Cicr ha detto che l’incontro non faceva parte dell’intermediazione sugli ostaggi, ma i mediatori del Qatar stavano cercando un accordo tra le parti per lo scambio di 50 ostaggi. L’ambasciatore di Israele negli Usa Michael Herzog ha detto che sperava in un accordo «nei prossimi giorni».

