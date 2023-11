Israele, liberati i primi ostaggi. Oggi previsto il rilascio di più bambini finiti nelle mani di Hamas. Continua il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza

Ieri sono stati liberati 13 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dallo scorso 7 ottobre, in base all’accordo di cessate-il-fuoco entrato in vigore dal 24 novembre, che prevede uno scambio con diverse decine di detenuti palestinesi. Oltre ai 13 israeliani – tra cui anche 4 bambini – nel pomeriggio sono stati rilasciati a Gaza anche 10 prigionieri di nazionalità thailandese ed un filippino, tutti lavoratori stranieri sequestrati durante gli attacchi nel kibbutz di Nir Oz. In quella stessa comunità furono prese 75 persone, 13 delle quali bambini. Le persone rilasciate hanno attraversato il valico di Nitzana grazie alla Croce Rossa e hanno raggiunto lo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni dello Stato ebraico. Oggi, in base all’accordo tra Israele e Hamas, saranno liberati altri 13 ostaggi portati nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riporta Channel 12, nella lista che è stata consegnata dai miliziani alle autorità israeliane c’è un numero maggiore di bambini rispetto a quelli rilasciati ieri. Tesi confermata anche dall’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando che le famiglie degli ostaggi sono state informate dai funzionari della sicurezza. La tregua di quattro giorni, partita alle 7 di ieri mattina ora locale, può potenzialmente essere estesa di un giorno in più per permettere ulteriori liberazioni.

Leggi anche: