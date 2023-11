Terzo giorno di tregua: Israele riceve la lista degli ostaggi che saranno rilasciati oggi. Liberi 39 prigionieri palestinesi – Il video

I 13 ostaggi israeliani rilasciati da Hamas hanno raggiunto Israele, dopo essere stati in un primo tempo consegnati alla Croce Rossa e portati al valico di Rafah sono stati sottoposti a controlli medici in ospedale prima di raggiungere le rispettive famiglie. Questo rilascio ha avuto alcune complicazioni, con delle pause nelle trattative che hanno creato preoccupazioni sulla riuscita dell’intera operazione. Ieri la liberazione doveva avvenire alle 16 ma Hamas ha annunciato uno slittamento finché non fosse stato «rispettato i termini dell’accordo relativo all’ingresso di camion umanitari nel nord della Striscia di Gaza». Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, insieme agli Stati Uniti e i servizi segreti egiziani hanno lavorato come mediatore tra le due parti fino allo sblocco delle attività. Nel mentre è stato liberato il secondo gruppo di 39 prigionieri palestinesi concordato in cambio del rilascio dei 13 ostaggi israeliani. Il governo israeliano ha dichiarato ieri sera di avere una lista dei rapiti che dovrebbero essere rilasciati domenica, ma non ha rivelato le loro identità, i numeri e l’ora prevista per la loro consegna al Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr).

Polemica sul rilascio. Liberata la figlia e non la madre, violato l’accordo

La 13enne Hila Rotem è stata rilasciata senza sua madre Raya, rimasta prigioniera a Gaza. Una violazione dell’accordo raggiunto da Hamas e Israele, denunciano dal Kibbutz Be’eri, dal quale provengono 12 dei tredici ostaggi liberati ieri in tarda serata. La comunità pur apprezzando la liberazione ha sottolineato che «tre bambini di due famiglie del kibbutz sono stati separati dal loro unico genitore rimasto». L’altro caso riguarda la 17enne Noam Or e sua sorella 13enne Alma, la cui madre è stata uccisa dai terroristi di Hamas il 7 ottobre e il cui padre è tuttora prigioniero nella Striscia insieme al nipote 18enne Liam.

Chi sono i rilasciati

I rilasciati sono Shoshan Haran, 67 anni, sua figlia Adi Shoham, 38 anni, e suoi nipoti, Naveh e Yahel, rispettivamente di otto e tre anni, Shiri Weiss, 53 anni, e sua figlia Noga, 18 anni, Sharon Avigdori, 52 anni, e suo figlio Noam, 12 anni, e i fratelli Noam e Alma Or, rispettivamente di 17 e 13 anni. Libere anche anche Maya Regev, 21 anni, Hila Rotem, 12, e Emily Hand, nove anni. Liberi inoltre altri quattro ostaggi thailandesi che torneranno in Thailandia direttamente dall’Egitto.

(in copertina la piccola Emily Hand raggiunge la sua famiglia / video Mossad Commentary)

