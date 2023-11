Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: «Ma ho deciso di combattere. E voglio vedere Fedez»

L’attrice Eleonora Giorgi, 70 anni, ha rivelato di avere un tumore al pancreas durante Pomeriggio 5. Mercoledì inizierà un ciclo di chemioterapia alla clinica Humanitas di Milano. Dovrà ripetere le terapie ogni 15 giorni. «Ma ho deciso di combattere», fa sapere oggi in un’intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è di adenocarcinoma. Si tratta di un tumore maligno che prende origine dalle cellule esocrine della ghiandola pancreatica. Non dà sintomi particolari in fase precoce. Quando comincia a diffondersi possono invece manifestarsi perdita di peso e di appetito e l’ittero oltre a dolori all’addome e vomito. Giorgi spiega di averlo scoperto per tempo grazie a una serie di circostanze fortuite. «Il 26 ottobre scorso avevo un forte raffreddore. Cinque giorni dopo il mio compleanno ho fatto la mammografia».

La scoperta

Mentre la stava effettuando ha avuto un colpo di tosse. A quel punto ha chiesto all’ecografista di prenotare una Tac. «L’esame ha rivelato dei piccoli noduli, di cui due frastagliati. Lo pneumologo mi ha prescritto una Pet che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas. Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi», dice a Michele Proietti. Il tumore al pancreas è considerato un big killer: «Ho esorcizzato molte paure documentandomi subito, insieme ai miei figli. Scoprirlo per tempo è decisivo. E ovviamente ho esaminato gli altri casi noti, come quello di Fedez e di Steve Jobs. Mi ha sorpreso scoprire che Jobs per lungo tempo si è affidato a cure alternative. Io ho piena fiducia nella scienza».

I sintomi

Eleonora Giorgi parla anche dei sintomi: «Due anni fa gli esami di routine mi avevano diagnosticato una glicemia alta: i medici la imputavano a una dieta scorretta, io che mangio in modo così frugale! O in alternativa davano la colpa alla vita sedentaria del Covid. Per scrupolo avevo fatto un’ ecografia al pancreas che non evidenziava nulla: avrei dovuto approfondire. Sono qui per dire proprio di non trascurare alcun segnale». Ha deciso che parlerà ancora pubblicamente della sua malattia: «Perché voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora. Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva».

Fedez

Infine, lancia un segnale a Fedez: «So che ha parlato di depressione. Come una zia mi piacerebbe incontrarlo per sorridergli e fargli sentire quella serenità che ho dentro. Vorrei ricordargli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera».

