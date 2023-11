Boomerissima, Alessia Marcuzzi scivola in studio – Il video

Alessia Marcuzzi è scivolata durante la diretta del suo programma Boomerissima in onda martedì 28 novembre alle 21.20 su Rai 2. La caduta sta diventando virale sui social. A soccorrerla, aiutandola a rialzarsi, è stato Fabrizio Biggio.

Il programma come sempre, vede due squadre al centro della puntata: Boomer contro Millennial. Protagonisti della puntata, per i Boomer: Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando; mentre, per i Millennial, Costanza Caracciolo, Lda, Luca Onestini, e Maria Sole Pollio. A portare supporto alla squadra dei Boomer, la cantautrice Neja, che farà ballare e cantare con la sua hit Restless. Per i Millennial, c’è lo stesso LDA. Boomerissima, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, vede spesso la stessa Alessia Marcuzzi a rivestire i panni di ballerina. Stavolta però col passo sbagliato.

