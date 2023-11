Un pub irlandese, un anziano e un cagnolino: «Lo spot natalizio più bello dell’anno» – Il video

«Lo spot di Natale più bello dell’anno», così lo ha definito il Guardian. La réclame, costata appena 700 sterline (circa 800 euro) e realizzata dal Charlie’s Bar, un pub storico di Enniskillen in Irlanda del Nord, ha come protagonisti una anziano – che si ritrova solo nel giorno di Natale – e un cagnolino. Nel filmato si vede l’anziano signore dall’aria triste che va a deporre fiori su una tomba; viene, poi, ignorato da alcuni giovani con cui cerca di essere educato. Entra, infine, nel Pub – inaugurato nel 1944 – dove riceve un caloroso benvenuto, mentre una giovane coppia e il loro cagnolino fanno amicizia con lui. La (commovente) colonna sonora People Help the People di Birdy rende il tutto più emozionante e malinconico. Il video si chiude con una citazione di William Butler Yeats: «Non ci sono estranei ma solo amici che non hai ancora incontrato». La pubblicità – secondo il quotidiano britannico – è stata girata con un Iphone e ha ottenuto milioni di visualizzazioni sui social: solo su Instagram è già stato visto 2,2 milioni di volte. Il protagonista si chiama Martin McManus, ha 73 anni ed è il membro di un gruppo di teatro amatoriale locale. «Natale può essere un momento così gioioso per alcuni e dolorosamente difficile per altri. Una cosa è certa: riceverete sempre un caloroso benvenuto quando varcherete le nostre porte», si legge nella descrizione del locale su Instagram.

