Cervinia, interviene la ministra Santanchè: «Siete matti? Sapete quanto ci vuole a costruire una destination, una brand reputation?» – Il video

«Cervinia, una località che è conosciuta della Valle d’Aosta, sciistica, molto rinomata, una delle eccellenze del nostro turismo in Italia. Hanno pensato bene di cambiare nome. Di chiamarla Le Braille (Le Breuil ndr), manco mi ricordo….». Inizia così l’intervento della ministra per il Turismo Daniela Santanchè sul caso della cittadina Cervinia, che presto rischia di tornare all’antico nome francese “Le Breuil” per colpa dell’ok della della Regione Valle d’Aosta a una delibera del Comune di Valtournenche. «Ma siete matti ma sapete quanto tempo ci vuole a costruire una destination, una brand reputation e voi fate una roba del genere? Ma ripensateci!».

I commenti sul video da brand reputation

Il video è stato postato su X, da Santanchè. I commenti però non sembrano attenersi al dilemma lanciato dalla ministra. «Dany, questo video ha più filtri di una busta di Rizla slim da 500», commenta un utente. E ancora: «Io non capisco cosa aspetti Netflix a fare una serie su di lei. Avete già il titolo: “Brand reputation“». Vujadin Boskov replica: «Importante è che loro non cambia nome anche a cervo, perché altrimenti noi non sa come chiamare quando esce di foresta».

importante è che loro non cambia nome anche a cervo, perché altrimenti noi non sa come chiamare quando esce di foresta#Cervinia — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) November 30, 2023

