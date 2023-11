«Non pagate queste multe», la truffa sulle auto parcheggiate a Milano

A prima vista sembrerebbero vere e proprie multe quelle ritrovate sui parabrezza di alcune auto parcheggiate a Milano. Il foglietto ha il logo del comune e la minacciosa interazione: «Notifica di violazione parcheggio errato». In realtà è l’ultima truffa escogitata contro gli automobilisti, stavolta con un certo ingegno. Oltre al logo del Comune e un codice a barre in alto a destra, la finta multa indica anche il numero di targa e le indicazioni per pagarla. C’è un Qrcode che agevola il versamento della somma, 25 euro con l’opzione di pagare la metà entro cinque giorni. Dettagli che all’automobilista più distratto potrebbero far pensare a un’innovazione della Polizia locale, oltre che a un aggiornamento delle tariffe. Le vere multe per divieto di sosta in realtà ammontano di solito a 41 euro, ridotta a 28 euro se pagata entro cinque giorni. Anche la data di scadenza sui foglietti dovrebbe far scattare qualche sospetto, visto che viene indicato il 29 novembre 2024, ben più dei 60 giorni concessi per evitare che il costo della multa lieviti. Lo stesso comune di Milano è dovuto correre ai ripari, innanzitutto con un avviso sui social: «Sono stati segnalati questi foglietti lasciati sul parabrezza di auto in sosta. La Polizia locale avvisa i cittadini che si tratta di una truffa, non seguire le indicazioni».

