Gaza, Israele revoca il visto alla coordinatrice umanitaria dell’Onu. 5 comandanti di Hamas uccisi nella notte

Israele ha revocato il visto a Lynn Hastings, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Eli Cohen. Mentre l’esercito annuncia di aver ucciso cinque comandanti di Hamas in un tunnel e gli Stati Uniti fanno sapere che si aspettano che l’offensiva di terra a Gaza duri fino a gennaio 2024. Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, ha precisato che la revoca del visto risale alla scorsa settimana. E ha ribadito la fiducia ad Hastings. Accusata invece da Israele di non aver condannato Hamas per l’attacco del 7 ottobre: «Qualcuno che non ha condannato Hamas per il brutale massacro di 1.200 israeliani, per il rapimento di bambini e anziani e per gli orribili atti di abuso e stupro, e per aver usato gli abitanti di Gaza come scudi umani, ma condanna invece Israele, un paese democratico che protegge i suoi cittadini, non può prestare servizio nelle Nazioni Unite e non può entrare in Israele», ha detto Cohen.

I cinque comandanti

L’Idf ha fatto sapere che cinque comandanti di Hamas sono stati eliminati. Secondo i militari si nascondevano in un tunnel dalle parti dell’ospedale indonesiano. I nomi sono: Abu Rakba, Rafat Salman, Ahmed Al-Ghandoor, Wael Rajab e Ibrahim Al-Biari. Inoltre, scrive l’Idf, «quattro comandanti di battaglione sono stati eliminati nella Brigata Gaza, la più grande di Hamas, e il battaglione Tsabra è stato danneggiato in modo significativo e il suo quartier generale è stato messo fuori uso». L’aviazione ha fatto sapere di aver colpito 250 obiettivi in 24 ore. Un comunicato di Medici Senza Frontiere fa invece sapere che la disponibilità di carburante e di medicinali nell’ospedale di Al-Aqsa ha raggiunto livelli critici. «I pazienti ricoverati sono 700 e ne arrivano sempre di nuovi. Stiamo esaurendo le forniture essenziali per curarli», afferma Marie-Aure Perreaut Revial, coordinatrice delle emergenze di Msf a Gaza».

L’allarme di Msf

E ancora: «La carenza di medicinali e di carburante potrebbe impedire all’ospedale di fornire interventi chirurgici salvavita o cure intensive. Senza elettricità i ventilatori non funzionerebbero più, le donazioni di sangue sarebbero interrotte e la sterilizzazione degli strumenti chirurgici sarebbe impossibile. È fondamentale facilitare la fornitura di materiale umanitario», conclude.

