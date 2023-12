Consiglio europeo, Meloni ottimista sul Patto di stabilità: «Partita aperta grazie alla serietà dell’Italia» – Il video

E’ la parte non all’ordine del giorno del Consiglio europeo che si apre tra due giorni a Bruxelles, quella più delicata per l’Italia. E per questo motivo, Giorgia Meloni, nelle rituali comunicazioni alla Camera (e domani al Senato) in vista del Consiglio parte proprio da lì, dalla riforma del Patto di stabilità la cui definizione è stata rimandata ad un nuovo Ecofin, la prossima settimana ma che sarà affrontata comunque durante il Consiglio. «Ci adoperiamo per un accordo pragmatico, per conciliare la serietà sui conti e il sostegno alla crescita e agli investimenti. Non è stato così fino ad oggi, non possiamo permetterci che continui ad essere così da domani», dice subito Meloni. «Se nonostante una trattativa difficilissima la partita» sul Patto «è ancora aperta e l’accordo finale posticipato» a una nuova riunione è «perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione italiana è sostenuta da una politica di bilancio seria che anche oggi voglio rivendicare», aggiunge ringraziando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La premier elenca quindi i dati a sostegno di questa fiducia da parte dell’Europa nei confronti di Roma. «L’Italia eredita il Superbonus» che è un «macigno sui conti» ma «si presenta con le carte in regola»: «E’ una nazione virtuosa, lo testimonia l’avanzo primario, lo dimostra il sistema pensionistico fra i più equilibrati d’Europa. Il tutto accompagnato da dati macroeconomico stabili, soddisfacenti, da un mercato del lavoro che sta registrando dati record, da una borsa che dal 2023 sta facendo registrare la maggiore performance d’Europa, dallo spread sotto controllo». Infine la rimodulazione del Pnrr, «grazie al ministro Fitto». Insomma, dice Meloni, «non possiamo non esprimere soddisfazione sul fatto che l’ultima bozza, che prevede che il rientro dello 0,5% annuo dal deficit escluda una serie di investimenti. Grazie all’Italia si afferma un principio di coerenza tra le politiche dell’Unione e le politiche di bilancio che devono accompagnare quelle politiche».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: