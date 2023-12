«Come sta il nostro partito?». La Rai apre una procedura disciplinare contro Paolo Corsini per le frasi filo-FdI ad Atreju

La Rai ha aperto una procedura disciplinare nei confronti di Paolo Corsini, il direttore degli Approfondimenti Rai finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi dopo aver moderato un incontro di Atreju lasciando intendere un po’ troppo esplicitamente quanto si sentisse «a casa» alla kermesse di Fratelli d’Italia. «Come sta il nostro partito?», aveva chiesto il giornalista, rilanciando volentieri le critiche alla leader del Pd Elly Schlein mosse da alcuni dei protagonisti del dibattito («Qualcuno preferisce occuparsi di come vestirsi e di che colori utilizzare, piuttosto che confrontarsi»). Dopo il coro di proteste dall’opposizione, anche la presidente Rai aveva preso le distanze: «Credo che un giornalista del servizio pubblico debba garantire un atteggiamento sempre equidistante, a prescindere dal contesto in cui opera», aveva chiarito Marinella Soldi, ricordando come «agli operatori dell’informazione Rai è richiesto di esercitare la propria professione nel segno del pluralismo e dell’imparzialità, essenziali per aiutare il cittadini a formarsi un’opinione libera da pregiudizi». Quanto alla puntata di Report in programma questa sera, con in previsione anche un’inchiesta sul presunto quadro rubato di cui sarebbe in possesso Vittorio Sgarbi, fonti Rai precisano di non aver «mai pensato» di sospenderne la messa in onda, nonostante la diffida inviata via Pec dall’avvocato del sottosegretario.

