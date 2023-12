L’agenzia di comunicazione Dolci festeggia i suoi sessant’anni di attività

Dolci, agenzia di comunicazione e marketing italiana indipendente, celebra un traguardo importante in occasione della fine dell’anno: i suoi sessant’anni di attività. Per festeggiare questa pietra miliare, l’agenzia ha creato un progetto speciale intitolato “Parole Dolci”, un’opera plurale che rende omaggio al suo fondatore, Silvio Dolci. “Parole Dolci” è una silloge concepita per rievocare i momenti più significativi della storia dell’azienda. Il progetto consiste in una raccolta di 60 parole chiave, una per ogni anno di attività di Dolci. Il progetto editoriale sosterrà il Gruppo Abele, onlus fondata da Don Luigi Ciotti nel 1965, in particolare sui percorsi di sostegno alla povertà educativa.

