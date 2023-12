Getta 2mila euro nella spazzatura, il papà nei guai: «Erano i regali dei nonni per mia figlia». L’inseguimento del camion e la svolta

Ha gettato nella spazzatura senza rendersene conto 2mila euro in contanti, andando a finire fino al deposito della nettezza urbana pur di recuperare il denaro. È la disavventura accaduta al padre di una bambina di 10 anni ad Albosaggia, in provincia di Sondrio, a pochi giorni dal Natale. La bambina aveva ricevuto dai nonni due buste nelle ultime settimana: una verde con 1.500 euro per il suo compleanno, lo scorso 30 novembre, e una di 500 per Natale. Come racconta il Corriere della Sera, il compito del papà era quello di custodire le buste, per poi depositarle in un libretto, che sarebbe servito per le spese universitarie della figlia. Ma in un momento di distrazione, l’uomo si è accorto che delle buste non c’era più traccia: «Quando le ho cercate per portale in banca – racconta il papà – mi sono accorto che non c’erano più. Per errore le avevo gettate nella spazzatura».

L’inseguimento

Il papà si è accorto dell’errore in tempo per tentare un disperato recupero. Si è messo subito in macchina e ha di fatto pedinato il camion della raccolta dei rifiuti: «Ho inseguito il compattatore della nettezza urbana fino all’impianti di Cedrasco – racconta l’uomo – e qui ho chiesto, inizialmente con poche speranze, se potevano aiutarmi. Non solo lo hanno fatto, ma non si sono fermati fino a quando non hanno recuperato i soldi: la mia bimba ha compiuto gli anni il 30 novembre e i nonni insieme allo zio avevano deciso di farle quel dono importante unendo anche il regalo di Natale».

Il recupero

Davanti alla disperazione di quel padre, i dipendenti della Secam non si sono tirati indietro: hanno scaricato il contenuto del camion sul piazzale e, con l’aiuto di due operai alla fine del loro turno, hanno scavato con le mani tra quintali di rifiuti, alla ricerca di quelle due buste. Ci sono volute alcune ore per ritrovarne una, quella con la cifra più importante. Per la seconda le speranze sembravano ormai perse, il papà intanto era tornato a casa. Finché non viene chiamato dall’impianto dei rifiuti: «Improvvisamente sotto un cumulo di cartacce ho notato la piccola busta color salmone – racconta uno degli operai – L’ho presa, aperta, ho contato i soldi: 500 euro, c’erano tutti. Ho avvisato Ravanetti e abbiamo richiamato l’uomo, ma senza dirgli nulla al telefono. Volevamo fargli una sorpresa. Avrei potuto tenere il contante, nessuno se ne sarebbe accorto, ma è un’idea che non mi ha sfiorato nemmeno per un istante».

Foto di Lore Schodts su Unsplash

Leggi anche: