Mediaset toglie la conduzione di Stasera Italia a Minzolini: «Mi hanno spiegato il motivo ma non l’ho capito»

L’ex direttore del Tg1 e e del Giornale Augusto Minzolini non condurrà più il talk show Stasera Italia. Lo ha comunicato lui stesso ai telespettatori, come ha raccontato Il Foglio, nella puntata della vigilia di Natale. «È terminato il nostro tempo a disposizione così come il mio ciclo alla conduzione». La motivazione del siluramento non è però chiara neppure a Minzolini: «Mi è stato spiegato ma sinceramente non l’ho capito», ha detto al Corriere della Sera il giornalista, ex senatore di Forza Italia, rispondendo a chi gli chiedeva un chiarimento sull’indiscrezione che vedrebbe i vertici berlusconiani in contrapposizione con i modi troppo cortesi con cui gestiva le discussioni nel programma di Rete 4. «Una questione di sintassi giornalistica – ha sottolineato l’ex direttore – Io ho il mio stile, quando faccio il conduttore lascio da parte le mie opinioni e cerco di mettere a confronto le idee, senza scatenare inutili risse». A Minzolini la notizia della fine dell’esperienza da conduttore è arrivata da Mediaset pochi giorni prima dell’annuncio in trasmissione: «Era un’eventualità sempre possibile in questo lavoro, ma non si può certo dire che fosse un evento annunciato…», ha concluso. L’ex direttore finisce così la sua esperienza in anticipo, dopo solo tre mesi di conduzione.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI | Augusto Minzolini

