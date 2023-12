No! Queste foto non smentiscono le missioni su Marte

Le foto vennero pubblicate dall’ESA per mostrare i test svolti sulla Terra

Ci avete segnalato diverse condivisioni (per esempio qui, qui e qui) che tra il serio e il faceto insinuano come le immagini trasmesse dalle sonde robotiche su Marte sarebbero dei falsi creati in appositi set cinematografici, similmente a quel che fanno certi negazionisti degli allunaggi, o delle missioni lunari recenti. Cosa mostrano realmente le immagini oggetto delle recenti condivisioni?

Alcune foto condivise su Facebook sembrano mostrare un set cinematografico su Marte allo scopo di simulare le finte missioni robotiche sul Pianeta rosso.

In realtà sono foto rese pubbliche da tempo dall’Esa.

Si tratta di immagini relative ai test svolti a Terra in apposite aree denominate Mars Yard.

Analisi

La condivisione del presunto set cinematografico su Marte è accompagnato dalla seguente didascalia:

Una giornata molto impegnativa su Marte

Un set cinematografico su Marte?

Le foto sono autentiche, ma bastano per sostenere che si tratta di un set cinematografico su Marte realizzato allo scopo di produrre le finte immagini delle sonde robotiche? Ovviamente no. Del resto il contesto originale è documentato e chiunque vi può risalire mediante una semplice ricerca con Google immagini. Si tratta di foto pubblicate dall’Esa senza alcun problema (alcuni esempi qui e qui). Sono state scattate nella Mars Yard Test Area, dove vengono testate le missioni a Terra. Anche la NASA possiede una Mars Yard per i test, di cui è disponibile un tour virtuale online.

Conclusioni

Abbiamo visto che le foto sul presunto set cinematografico su Marte mostrano in realtà quel che avviene apposite aree che le agenzie spaziali usano per testare le missioni delle sonde robotiche a Terra, denominate Mars Yard.

