No! Questa foto non dimostra che in Trentino intrappolano gli uccelli perché mangiano le mele

La sete di denaro di alcuni trentini li spingerebbe mettere la colla sui tetti, così da uccidere gli uccelli, accusati di mangiare le mele, che costituiscono una nota eccellenza della regione. La prova sarebbe una foto di un pettirosso con le zampe fasciate. Tuttavia, la foto non dimostra che in Trentino intrappolano gli uccelli perché mangiano le mele. Questa, in verità, ritrae Pettino, un pettirosso diventato famoso per essere tornato a muoversi dopo essere stato investito da un’automobilista nel 2020. Vediamo nel dettaglio perché questa foto non dimostra che in Trentino intrappolano gli uccelli perché mangiano le mele

Per chi ha fretta:

Questa foto non dimostra che in Trentino intrappolano gli uccelli perché mangiano le mele.

La foto ritrae Pettino, un pettirosso diventato famoso per essere tornato a muoversi dopo essere stato investito da un’automobilista nel 2020.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla. Ma all’interno dell’immagine:

Nella Val di Sole, in Trentino, mettono la colla sui tetti per far morire di stenti gli uccellini, colpevoli di cibarsi delle mele della valle. Fatevi due domande anche su queste patologie psichiatriche, se sia giusto uccide…

In Trentino intrappolano gli uccelli perché mangiano le mele? No

In questo caso una veloce ricerca inversa per immagini consente di risalire alla fonte originale della foto condivisa su Facebook. L’immagine appare in un post su Facebook del 15 dicembre 2020 del Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica Ce.T.R.A.S. L’ente racconta la storia del piccolo volatile – chiamato Pettino – che il 30 ottobre dello stesso anno venne investito da un’automobilista e portato al centro Cetras di Empoli con una frattura doppia su ciascuna tibia. La foto mostra il momento in cui Pettino, seppur con evidenti fasciature, era riuscito a muoversi autonomamente per la prima volta da quando era stato trovato. Quindi, questa foto non dimostra che in Trentino intrappolano gli uccelli perché mangiano le mele.

Vediamo cosa scrisse allora il Cetras.

In ogni caso, come spiega la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), i pettirossi non si nutrono specificamente di mele, bensì, principalmente, di insetti, oltre a semi e semini, e frutta secca e frutta anche avariata. Mangiano anche briciole di dolci e grassi, e uvette e canditi se fornite loro dagli esseri umani.

Conclusioni

Circola l’immagine di un pettirosso con le zampe ricoperte da una fasciatura non dissimile dal nastro adesivo di carta. La foto viene usata come prova per sostenere che in Trentino venga applicata colla sui tetti, così da intrappolare e uccidere gli uccelli affinché non mangino le mele. In verità la foto ritrae Pettino, un pettirosso diventato famoso per essere tornato a muoversi dopo essere stato investito da un’automobilista nel 2020. Quindi, questa foto non dimostra che in Trentino intrappolano gli uccelli perché mangiano le mele.

