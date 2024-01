Capodanno 2024 tra proiettili vaganti e petardi fatti in casa, il bilancio critico del Viminale sull’ultima notte dell’anno: un morto e 274 feriti

Una donna morta e 274 feriti. È questo il bilancio critico di Capodanno 2024 registrato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale. Quella che al momento configura come unica vittima della notte di San Silvestro è una 45enne del comune di Napoli Afragola, raggiunta alla testa da un proiettile vacante mentre festeggiava in casa. Si ipotizza che il colpo possa essere partito da un componente della stessa famiglia. Dei feriti, 12 sono stati colpiti da armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. 49 persone sono state ricoverate, di cui 2 con prognosi superiore a 40 giorni per ferita d’arma da fuoco. Dal quadro del Viminale emerge così un aumento del 52% dei feriti rispetto allo scorso anno quando furono 180, di cui 48 ricoveri in ospedale. Non si sono mai registrati così tanti feriti gravi negli ultimi 10 anni. In crescita anche il numero dei minorenni che hanno subito lesioni: quest’anno sono stati 64 contro i 50 del 2023. Quanto ai feriti lievi, il dato resta costante: come l’anno scorso sono stati 10 i casi con prognosi inferiore o pari a 40 giorni per ferita d’arma da fuoco. Diverso, invece, per i casi con con prognosi inferiore o uguale ai quaranta giorni dovuti ai fuochi d’artificio dove si passa dai 159 dell’anno passato agli attuali 232.

I feriti nelle città italiane

Tra i feriti ci sono una donna di 50 anni che è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco al fianco mentre festeggiava sul balcone di casa propria a Napoli. Al momento, è in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sempre nel capoluogo campano, un 50enne di nazionalità algerina è stato colpito da un proiettile alla spalla e successivamente al polmone mentre camminava per strada. Ora è in attesa di intervento chirurgico. A Foggia un 17enne ha subito l’amputazione della mano sinistra, mentre un uomo di 47 anni di San Severo ha perso quattro dita di una mano a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio. Anche a Varese un ragazzo di 17 anni ha perso la mano destra ed è stato ferito all’occhio sinistro per via di petardo. Casi simili anche a Grosseto, Siena, Latina e Lucca. A Milano, un 36enne ha riportato ustioni di III grado alle mani e al volto per aver maneggiato polvere da sparo nel tentativo di creare dei botti fatti in casa.

Leggi anche: