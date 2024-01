Attacco con droni a sud di Beirut: «Morto anche il numero 2 di Hamas»

Un drone israeliano avrebbe colpito l’ufficio di Hamas alla periferia sud di Beirut, una roccaforte degli Hezbollah sostenuti dall’Iran, secondo la National News Agency (Nna) del Libano. I media statali libanesi hanno riferito che diverse persone sono rimaste ferite per l’attacco e ci sarebbero 4 vittime. Una di loro dovrebbe essere Saleh al Arouri, vicecapo del politburo di Hamas. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese l’Orient de Jour. «Un drone israeliano ha preso di mira un ufficio di Hamas ad Al-Musharrafiya, vicino ad Al-Sharq Sweets, e un certo numero di persone sono rimaste ferite», ha scritto la Nna. La notizia arriva dopo che oggi, 2 gennaio, si è diffusa la voce che domenica Hamas avrebbe presentato a Israele, attraverso mediatori qatarioti ed egiziani, una proposta per un nuovo accordo sugli ostaggi. Lo ha scritto il sito Axios, citando due funzionari israeliani e una fonte informata sui fatti. Un funzionario israeliano, secondo il sito, avrebbe interpretato l’offerta come la dimostrazione che Hamas è pronto a impegnarsi in negoziati per un nuovo accordo sugli ostaggi. Ma l’offerta è stata respinta da Gerusalemme, e i combattimenti a Gaza continuano.

