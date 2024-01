A Sanremo Tedua, Bob Sinclar e Bresh per le feste sulla nave. A sorpresa torna Gigi D’Agostino

Continuano le anticipazioni del conduttore e direttore artistico Amadeus sul Festival di Sanremo (6-10 febbraio). Dopo l’annuncio della presenza di Roberto Bolle nella serata conclusiva della kermesse canora, l’anticipazione della partecipazione di Giovanni Allevi, che tornerà a esibirsi dal vivo sul palco dell’Ariston, e dopo la lista dei co-conduttori, oggi è il turno degli ospiti che saliranno sulla nave da crociera ormeggiata al largo. Al Tg1 della 13.30 Amadeus ha infatti svelato che «il rapper Tedua aprirà e chiuderà: martedì e sabato». Poi mercoledì «sarà il turno del grande artista e produttore Bob Sinclair». Giovedì sarà invece la volta «del cantante amatissimo dai giovani Bresh» e venerdì il grande ritorno: «Il dj Gigi d’Agostino». L’artista era tornato a mostrarsi sui social a fine novembre 2022 dopo un lunghissimo periodo di assenza a causa di una grave malattia che lo avevo «colpito in modo aggressivo». «Come sapete – ha detto Amadeus -, nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l’Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città. Uno a piazza Colombo e l’altro sulla nave da crociera per cinque serate imperdibili». La Costa Smeralda della flotta Costa Crociere sarà ancorata al largo di Sanremo e sarà in collegamento con il Teatro Ariston ogni sera.

