Festival di Sanremo 2024, la sorpresa di Amadeus nella serata finale: «Sarà ospite Roberto Bolle»

«Ho il piacere di annunciare la presenza di un ambasciatore dell’eccellenza italiana in tutto il mondo. La stampa lo ha definito l’étoile dei due mondi, ha portato la sua arte, la danza nei cuoi di tutti. È giusto che arrivi nel teatro dove regna la musica, per un incontro tra la danza classica e il pop. Sarà con noi, con me, con Fiorello, nella serata finale di sabato 10 febbraio, Roberto Bolle». Al Tg1 continuano le anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo del conduttore e direttore artistico Amadeus, alla sua quinta edizione consecutiva. Amadeus aveva già annunciato chi saranno i 27 big in gara, ma anche le co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston e alcuni degli ospiti. E ora l’annuncio dell’ospite dell’ultima serata, che sarà proprio Bolle. «Ciao Ama, grazie mille!», gli ha risposto il ballerino di fama mondiale, «sono qui in sala ballo a Londra e mi è arrivata la notizia che mi vuoi al Festival. Non vedo l’ora di essere lì con te e Fiorello, nom vedo l’ora di portare la danza su un palcoscenico soì amato da tutti gli italiani. Ci vediamo prestissimo». Al ritorno in studio, chiosa Amadeus: «È una bella notizia, è amato in tutto il mondo, sono onorato che abbia accettato il mio invito di essere con noi nella serata finale di Sanremo». Ora l’attesa è tutta per gli ultimi tre posti in gara tra i big che verranno scelti tra i Giovani il prossimo 19 dicembre.

