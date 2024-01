«Cretino, posso rilassarmi?». A Crosetto non perdonano la partita a Burraco, è rissa sui social. Raffica di insulti del ministro

Arriva un momento in cui anche per uno come Guido Crosetto la pazienza finisce e l’aplomb istituzionale vada a farsi benedire. È successo su Instagram, dove il ministro della Difesa si era permesso di pubblicare un post in cui mostrava i punteggi di una partita di Burraco. «I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici giocando a Burraco – scrive Crosetto nel post del 2 gennaio – E non c’è miglior soddisfazione di vincere anche quando ti “rubano” 100 punti nel conteggio e te ne accorgi dopo..grazie Caio». Arrivano i primi commenti critici, che degenerano presto in attacchi veri e propri. Come quello di un utente che scrive: «Ministro nel frattempo la informo che Putin ha invaso l’Ucraina ormai da mesi e la guerra è finita. Buon anno». Ed è lì che il ministro va fuori di sé: «La informo, coglione, che se alle 11 di sera decido di rilassarmi, lo posso fare senza che uno come lei si permetta di scrivere schifezze così». Un altro utente si aggiunge alle critiche sulla scia dei precedenti: «Con tutti i problemi che abbiamo in Italia». E Crosetto torna all’attacco: «Problemi di cui mi occupo sempre, stia tranquillo. Cosa faccio nel mio tempo libero, di sera, hater di m… sono fatti miei. Si faccia una vita propria». Arriva il terzo e il ministro non si tiene più: «Ma vada a quel paese, cretino». E poi a un altro risponde: «Non è da liceale ignorate, è da persona che si rilassa alle 11 di sera con gli amici. Da liceale sfigato e invidioso è la sua risposta».

