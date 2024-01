L’affondo di Biden: «Trump usa la retorica della Germania nazista» – Il video

Donald Trump usa «la retorica della Germania nazista». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha rilanciato pubblicamente per la prima volta in un comizio, in Pennsylvania, le accuse mosse in eventi elettorali privati dei mesi scorsi al suo probabile rivale nella corsa alla Casa Bianca. Nel suo intervento il presidente statunitense sostiene di aver preso un «sacro impegno: la difesa, la protezione e la preservazione della democrazia americana, poiché sono state una causa centrale della mia presidenza». «È in ballo la democrazia, la vostra libertà. Senza democrazia non è possibile alcun progresso. L’alternativa alla democrazia è la dittatura», ha ricordato.

President Biden and the lefts entire strategy to beat President Trump summed up in 3 words…



Nazi

Racist

Dictator pic.twitter.com/O48eB2AxJk

— Don (@InfusionAAS) January 5, 2024

«Abbraccia la violenza politica»

«Trump – ha dichiarato Biden – non farà quello che deve fare un presidente americano. Si rifiuta di denunciare la violenza politica. La violenza politica non è mai e poi mai accettabile negli Stati Uniti, non ha posto in una democrazia, non puoi essere filo-insurrezionalista e filo-americano». «Trump e i suoi sostenitori Maga non solo abbracciano la violenza politica, ma ne ridono», ha aggiunto. «Le sue bugie hanno portato una folla a Washington», ha dichiarato il presidente citando l’attacco del 6 gennaio 2021. «Aveva promesso che sarebbe stato selvaggio – ha dichiarato Biden – e lo è stato. Ha detto alla folla di combattere come dei dannati e si è scatenato l’inferno. Ha promesso… tutto quello che hanno fatto, che lui sarebbe stato al loro fianco. Poi, come al solito, ha lasciato il lavoro sporco ad altri e si è ritirato alla Casa Bianca».

Leggi anche: