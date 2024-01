No! Non è vero che Zaia non è vaccinato contro la Covid-19

Tornano a circolare le condivisioni Facebook di una clip il cui montaggio lascia passere l’immagine secondo la quale il governatore del Veneto Luca Zaia non è vaccinato contro il nuovo Coronavirus per sua libera scelta, sfruttando una parte decontestualizzata di un suo intervento pubblico risalente a quasi tre anni fa. Ne avevamo già trattato all’epoca qui. Repetita iuvant.

Analisi

La narrazione secondo cui Zaia non è vaccinato si regge come accennato sulla seguente parte fuori contesto del suo intervento:

Per quanto riguarda, diciamo, i più puntigliosi: noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice “Voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini e son sicuro che lui non lo ha fatto!”. Certo che non l’ho fatto! Ma neanche l’assessore Lanzarin lo ha fatto, ma per scelta!

Zaia non è vaccinato?

Effettivamente in questo modo i dubbi sembrano dileguarsi: “Zaia non è vaccinato”. Invece basta recuperare l’intervento originale per capire, anche solo leggendo il titolo – «Zaia: “Non mi sono ancora vaccinato, priorità agli anziani”» -, che il contesto era ben più complesso (il grassetto è nostro):

Voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini e son sicuro che lui non lo ha fatto!”. Certo che non l’ho fatto! Ma neanche l’assessore Lanzarin lo ha fatto, ma per scelta! Ma non perché siamo dei cacasotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopo di che si passa a noi. Però se qualcuno vuole fare una chiamata di popolo e garantircelo subito, beh, se il popolo decide noi ce lo facciamo eh! Però, io lo trovo poco corretto nei confronti di quei pensionati che ci stanno chiedendo tutti i giorni di fare il vaccino.

Quindi il Governatore del Veneto ha solo posticipato, dando priorità agli anziani. Poi, il 12 maggio 2021 si è vaccinato anche lui facendosi inoculare la prima dose, come riportava l’Ansa in un articolo. «È andata benissimo – assicurò Zaia -, le due alternative per la mia classe d’età erano Pfizer o Moderna, mi hanno dato Pfizer».

Luca Zaia ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid il 12 maggio 2021, all’età di 53 anni, nel centro vaccinale di Godega di Sant’Urbano (Treviso).

Conclusioni

Abbiamo visto che la narrazione secondo la quale “Zaia non è vaccinato” è basata sul montaggio fuorviante e fuori contesto delle affermazioni pronunciate dal Governatore durante una conferenza stampa. Dunque il video in oggetto è autentico ma parziale. Chi lo ha diffuso ha tagliato una parte importante dell’intervento, che avrebbe altrimenti permesso di comprenderne il contesto. Zaia infatti non era ancora vaccinato per dare la precedenza a fragili e anziani. Poco tempo dopo si è vaccinato anche lui.

