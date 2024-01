Che succede al capo del Pentagono? Lloyd Austin ricoverato dal 1° gennaio in terapia intensiva: «Ma ora sta meglio»

Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ha iniziato il 2024 nel peggiore dei modi: il primo dell’anno è stato ricoverato al Walter Reed Medical Center di Washington per le complicazioni di un recente intervento medico. Austin ha passato tutta la settimana in ospedale, e per quattro giorni è stato in terapia intensiva. Il Pentagono ha dato notizia di tutto ciò però soltanto a emergenza finita, dopo la dimissione di Austin dal reparto di rianimazione. Una scelta di comunicazione che fa discutere sui media Usa e sui social. Il ricovero del capo della Difesa americana è avvenuto in una settimana esplosiva (letteralmente) per il Medio Oriente, con l’uccisione del numero 2 di Hamas Saleh al Arouri da parte di Israele in un raid (non confermato) su Beirut martedì, l’attentato rivendicato dall’Isis tra i fedeli in pellegrinaggio sulla tomba di Qassem Soleimani in Iran mercoledì e una lunga serie di attacchi e provocazioni degli Hotuhi, anche contro obiettivi Usa, nel Mar Rosso. Il Pentagono non ha voluto scendere in dettagli su quali problemi di salute abbia dovuto affrontare esattamente Austin, né se sia stato portato ricoverato d’urgenza lunedì. Ha ammesso però che per giorni non è stato in grado di assolvere ai suoi doveri, e che la sua vice Kathleen Hicks, che era in vacanza, ne ha fatto le veci ed è stata «pronta in ogni momento a prenderne il posto». Secondo un portavoce, Austin ha ripreso a seguire i dossier scottanti del Dipartimento da venerdì sera, anche se a tutto sabato risultava essere ancora in ospedale.

Leggi anche: