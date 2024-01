Vittorio Sgarbi indagato per furto di beni culturali per il dipinto di Manetti

Il sottosegretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. Ad aprire il fascicolo la procura di Imperia: è collegato a un’altra indagine per espropriazione illecita di opere d’arte. Ma a indagare è la procura di Macerata, perché Sgarbi ha il domicilio a San Severino Marche. Il fascicolo potrebbe finire in un’altra procura ancora per competenza territoriale. È in ballo anche l’aggravante dell’associazione. Mentre l’ipotesi di reato principale potrebbe allargarsi: contraffazione, ricettazione di opere d’arte e truffa. L’oggetto del furto sarebbe il dipinto La cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, rubato nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte. L’altra indagine invece fa riferimento a un dipinto attribuito a Valentin De Boulogne, anch’esso riprodotto nello stabilimento di Correggio. Dove ieri sono arrivati i carabinieri.

L’indagine

L’indagine viene svelata oggi dal Fatto Quotidiano, che con Report ha raccontato la storia del dipinto di Manetti. Le altre contestazioni di reati potrebbe riguardare l’ipotesi che il sottosegretario del governo Meloni abbia modificato la tela per farla sembrare diversa rispetto a quello di proprietà di Margherita Buzio, che ha denunciato il furto all’epoca. Nell’occasione i ladri tagliarono la tela e graffiarono la cornice. Lasciando però un lembo della tela. Nell’opera esposta da Sgarbi a Lucca, più o meno al centro, appare una fiaccola che nelle foto dell’originale non c’è. Secondo il sottosegretario l’opera invece è stata ritrovata casualmente a Villa Maidalchina, una residenza nobiliare che nel 2000 viene acquistata da Rita Cavallini, la madre di Sgarbi. C’è poi la storia dell’esposizione del dipinto a Lucca: l’ipotesi è che non sia stato mostrato l’originale ma una riproduzione in alta risoluzione.

Il restauratore

Nei giorni scorsi Sgarbi ha reagito alla vicenda denunciando i giornalisti che lo seguivano allo scopo di fargli domande per stalking. E ha anche contestato la messa in onda dei servizi. I carabinieri hanno interrogato infatti il restauratore Gianfranco Mingardi, che ha riconosciuto l’opera come quella ricevuta da Paolo Bocedi, collaboratore di Sgarbi. A Correggio sono stati ascoltati i due titolari di G-Lab, che realizzarono una copia in HD del dipinto. Nel loro laboratorio è rimasta la scansione a 16k nella quale si può notare la coincidenza tra le parti lesionate e i ritocchi. In particolare il frammento trovato nella villa e che si incastra con uno strappo in basso a destra nell’opera. I restauratori hanno anche trovato un “difetto” che dimostrerebbe tutto sul dipinto.

L’istruttoria dell’Antitrust

Samuele e Cristian De Petri, titolari di G-Lab, dicono che quando hanno ricevuto il quadro la candela c’era già. Hanno ricevuto 6.100 euro per il loro lavoro. Sgarbi è il protagonista anche di un’istruttoria dell’Antitrust che indaga per conflitto d’interessi. In questo caso sotto la lente ci sono le ospitate effettuate durante il suo mandato di sottosegretario. Il critico d’arte ha anche accusato in più occasioni Il Fatto e Report di spargere fake news nei suoi confronti. Nel mirino dell’authority, tra l’altro, le società che avrebbe taciuto all’Antitrust. Il politologo Stefano Passigli ha detto che Sgarbi potrebbe aver sbagliato nell’«aver omesso all’Antitrust di aver costituito delle società organizzare e fatturare le sue attività».

La polemica con Sangiuliano

Nell’occasione il sottosegretario ha anche polemizzato con il suo ministro Gennaro Sangiuliano. «Non ho niente da dire a uno che mi segnala sulla base di una denuncia anonima. E che tre giorni dopo, come se niente fosse, con l’affetto di sempre, mi manda a Bologna al suo posto per la faccenda della Garisenda. “Vai tu, Vittorio, sei il migliore”. Doveva parlare con me, prima. Gli avrei spiegato». Le mail che hanno innescato l’istruttoria le ha consegnate un suo ex dipendente.

