No! Questo tweet di Giorgia Meloni che condanna i saluti romani di Acca Larenzia non esiste

A seguito della recente commemorazione di Acca Larenzia dello scorso 7 gennaio, ad opera dell’estrema destra con braccia tese e urla squadriste per ricordare la strage, alcuni di questi identificati e denunciati, in molti hanno chiesto una presa di posizione da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per condannare l’iniziativa fascista. Circola su Facebook e Twitter/X lo screenshot di un tweet attribuito proprio alla Premier, con tanto di badge argento che ne indicherebbe l’autenticità. Si tratta di un presunto intervento in cui lei stessa condanna l’estremismo di destra dimostrato durante la commemorazione, di fatto falso in quanto non lo ha mai pubblicato.

Per chi ha fretta

Viene condiviso solo l’immagine del tweet senza alcun link.

Il tweet non è presente nell’account ufficiale di Giorgia Meloni.

Sono assenti gli oltre 400 tweet di risposta al presunto tweet.

L’autore dell’immagine falsa ha dichiarato di averla creata con intenti satirici e come esperimento sociale.

Giorgia Meloni partecipò a una commemorazione in via Acca Larenzia davanti alla sede degli estremisti di destra.

Analisi

Ecco un esempio di come l’immagine circola online:

Nel testo del presunto tweet leggiamo:

La tragedia di Acca Larenzia non può essere pretesto per manifestazioni nostalgiche che una Destra moderna rifugge con nettezza. La Nazione è una e democratica. Il Governo si riconosce nella Costituzione e la difenderà da qualunque estremismo. Nessun fraintendimento è possibile.

Il tweet inesistente

Non c’è alcuna traccia del tweet riportato nell’immagine. Mancano all’appello anche i 446 tweet di risposta con i relativi commenti, che dimostrerebbero la sua esistenza. Un intervento del genere, da parte di Giorgia Meloni, non sarebbe passato indisturbato e risulterebbe una notizia da prima pagina nei quotidiani italiani e non solo.

L’origine del falso

L’autore del falso tweet è il giornalista Luca Bottura, pubblicandolo su Twitter/X taggando l’account ufficiale di Giorgia Meloni.

Lo stesso Bottura, sempre su Twitter/X, ha spiegato di aver creato l’immagine con intenti satirici e come e «esperimento sociale, perfettamente riuscito».

Il precedente di Giorgia Meloni ad Acca Larenzia

Giorgia Meloni partecipò a una commemorazione presso la sede storica del Fronte della Gioventù di via Acca Larenzia, dove all’entrata venne issata la bandiera nera con la croce celtica, adottata dai movimenti di estrema destra. Ad accompagnarla c’era Giuliano Castellino, l’estremista di destra recentemente condannato per l’assalto alla Cgil.

Conclusioni

L’immagine, così condivisa e senza alcuna spiegazione chiara, è stata largamente condivisa sui social spacciata come vera e corrispondente a un tweet di Giorgia Meloni. Tuttavia, si tratta di un evidente falso come chiaramente precisato dallo stesso autore. Di fatto, la Premier Meloni non ha condannato i saluti romani di Acca Larenzia.

