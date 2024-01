Quanto costa lo staff di Meloni a Palazzo Chigi: 21 milioni, più di Conte, Renzi e Draghi

Nel bilancio preventivo 2024 la presidenza del Consiglio dei ministri spenderà 21 milioni e 280 mila euro per gli uffici di diretta collaborazione. Ovvero per lo staff della premier Giorgia Meloni. Due milioni in più rispetto al governo Draghi, fa sapere Domani. E nove in più rispetto a Matteo Renzi, mentre Giuseppe Conte ne spendeva quattro in meno. L’incremento ufficiale è di 350 mila euro ma nel 2023 era cresciuto di due milioni. Ma nell’allegato tecnico Palazzo Chigi diceva che le previsioni di spesa erano state fatte considerando le strutture di diretta collaborazione di Draghi. Ma quest’anno il costo non è sceso, anzi. Il bilancio complessivo di Palazzo Chigi è di 5,3 miliardi. Ovvero 311 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Il costo di Palazzo Chigi

Nel costo ci sono da considerare gli aumenti dei soldi alla Protezione Civile per 1,2 miliardi. Ma anche l’incremento delle spese obbligatorie per il funzionamento della struttura, che passano da 383 a 404 milioni di euro. E cinque milioni di euro servono per le assunzioni necessarie a fronteggiare l’emergenza migratoria. 100 mila euro invece vanno via per la realizzazione del parco della salute di Torino. Il personale assegnato a Palazzo Chigi si prenderà 13,8 milioni di euro, con un aumento rispetto ai quasi nove dell’anno precedente.

