New York, Trump in tribunale al processo sugli asset gonfiati: «È una caccia alle streghe». Allarme bomba a casa del giudice

Donald Trump a Manhattan per l’udienza conclusiva del processo civile per gli asset gonfiati, dove è imputato insieme ai figli Donald jr ed Eric. I tre sono accusati di aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. Il giudice Engoron ha già stabilito in precedenza l’esistenza della frode, deve quantificare la sanzione. L’accusa ha chiesto «370 milioni di dollari di guadagni illeciti» e l’interdizione dell’ex presidente dall’attività imprenditoriale nell’Empire State. «Il processo è una interferenza al più alto livello», una «incostituzionale caccia alle streghe», ha detto il tycoon prima dell’inizio della sentenza. Quindi è entrato in aula accompagnato dai suoi legali e dal figlio Eric e ha preso posto nel banco in prima fila. «Una causa inventata per servire un’agenda politica»: è una delle prime affermazioni del collegio difensivo di Trump. Il giudice ha concesso ai legali dell’ex presidente due ore mezzo. A seguire ci sarà una conferenza stampa. Secondo i media statunitensi, la sentenza non verrà emessa in giornata ma arriverà entro la fine di gennaio.

Allarme bomba a casa del giudice Engoron

L’ex presidente è arrivato a Manhattan alle 15.45 (ora italiana). Prima di lasciare la Trump Tower, il tycoon ha condiviso un messaggio su Truth: «Sono diretto verso l’incostituzionale caccia alle streghe a Lower Manhattan. Interferenza elettorale!!!». Nel pomeriggio, il palazzo di giustizia – dove si svolge l’udienza – è stato transennato e blindato dalla polizia, che ha rafforzato le misure di sicurezza dopo l’allarme bomba a casa del giudice di New York Arthur Engoron poche ore prima dell’udienza per le arringhe. La minaccia è arrivata, scrive il New York Times, dopo che Trump ha attaccato nuovamente il giudice sui social, che gli ha vietato di parlare oggi perché non ha accettato alcune condizioni, tra cui quello di astenersi da un «discorso da campagna elettorale». Nell’ultima udienza, il 6 novembre scorso, Trump aveva provato a più riprese a delegittimare i giudici e ridicolizzare le accuse mossegli, mettendo a dura prova la pazienza dei magistrati.

