Olbia, la truffa da 5 milioni di euro sul Superbonus

La Guardia di Finanza ha smantellato un sistema illecito per emettere false fatture allo scopo di giustificare spese mai sostenute per i lavori del Superbonus. La tecnica, che comprendeva il coinvolgimento di due società con sede legale a Roma, prevedeva una truffa da 5 milioni di euro in crediti fiscali. Le fiamme gialle hanno arrestato e posto ai domiciliari tre persone per emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa ai danni dello Stato. Tra i coinvolti un tecnico professionista incaricato delle dichiarazioni dei lavori e i due legali rappresnentanti delle due società. La Gdf ha anche confiscato 400 mila euro di società riferibili agli indagati. Le indagini sono partite nel 2022. Alcuni proprietari di diversi appartamenti che si trovano all’interno di condomini a Olbia, dove aver controllato i propri cassetti fiscali, hanno scoperto la presenza di cessioni di crediti per lavori di efficientamento energetico in realtà mai eseguiti.

