Yemen, il raid di Usa e Gran Bretagna contro gli Houthi. Biden: «Difendiamo il commercio internazionale»

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro le postazioni degli Houthi in Yemen. L’iniziativa arriva dopo che i miliziani hanno sfidato l’avvertimento a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso. All’attacco partecipano alleati come Olanda, Australia, Canada e Bahrein. Forniscono logistica e intelligence. Per gli attacchi sono stati utilizzati aerei e missili Tomahawk. Il premier britannico Rishi Sunak ha autorizzato gli attacchi dopo una riunione d’emergenza del suo governo. Una delle città colpite è Sana’a. Tra le altre province ci sono Al Hudeidah Saada, Dhamar, Taiz e Hajjah. Gli Houthi, vicini all’Iran, controllano gran parte dello Yemen. Di recente hanno incrementato gli attacchi con missili e droni nello stretto strategico di Bab el-Mandeb, che separa la penisola araba dall’Africa. Prendono di mira le navi commerciali che pensano collegate a Israele. Agiscono in solidarietà con la Striscia di Gaza.

La coalizione

Gli Usa avevano creato a dicembre una coalizione per proteggere il traffico marittimo dell’area, in cui passa il 12% del commercio marittimo mondiale. Dopo gli atti di terrorismo alcuni armatori hanno deciso di cambiare le rotte di navigazione, aumentando i costi del trasporto delle merci tra Europa e Asia. Un esponente degli Houthi ha confermato all’agenzia di stampa Reuters i raid, che hanno colpito tutto il paese e la capitale Sana’a, ma anche le città di Saara e Dhamar, oltre al governatorato di Hodeidah. Li hanno definiti «un’aggressione americano-sionista-britannica». Un funzionario americano ha detto che per i raid sono state usate anche navi. Secondo alcune testimonianze i raid hanno preso di mira una base militare vicina all’aeroporto della capitale, un sito militare dalle parti di Taiz, una base navale Houthi a Hodeidah e alcuni siti militari del governatorato di Hajjah.

Le parole di Biden

Muhammad Al-Farah, rappresentante del movimento yemenita, ha dichiarato che gli attacchi alle navi commerciali e militari nel Mar Rosso potrebbero andare avanti per anni «se l’America attaccasse lo Yemen stanotte». Anche se «fermasse le aggressioni contro Gaza». Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che gli attacchi Usa e Gb hanno avuto successo e ha ringraziato gli altri paesi per il supporto. «Oggi, su mio ordine, le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere a repentaglio la libertà di navigazione in uno dei passaggi marittimi più vitali del mondo». Biden ha assicurato che non esiterà a prendere ulteriori iniziative per difendere il commercio internazionale.

Chi sono gli Houthi

Gli Houthi sono un gruppo yemenita sostenuto dall’Iran e sostenuto dall’Iran. A partire dalla metà di novembre hanno lanciato attacchi a navi che attraversavano il Mar Rosso e il Canale di Suez. Il loro leader è Abdul-Malik al-Houthi, noto come Abu Jibril. È figlio di un religioso e nella sua famiglia era presente anche un eletto al parlamento dello Yemen, considerato il vero fondatore del movimento. È stato ucciso e Jibril ne ha preso il posto. Gli Houthi si oppongono a Israele e Stati Uniti. In Medio Oriente compongono un’alleanza a tre con Hamas ed Hezbollah. L’Arabia Saudita nel 2014 era entrata nello Yemen per restaurare il governo eletto. La circostanza aveva dato inizio alla guerra civile nella quale sono morte centinaia di persone. Gli Houthi hanno dirottato una nave e attaccato anche un cacciatorpediniere Usa. Successivamente anche un cargo norvegese diretto in Italia ha subito un attacco.

Gli attacchi alle navi

La fregata italiana Fasan si trova in zona da metà dicembre. In un attacco subito dopo Natale è stata colpita la nave Msc United. Israele ha risposto agli attacchi con i droni abbattendo gli apparecchi. Gli attacchi di stanotte costituiscono una dimostrazione della possibilità dell’allargamento del conflitto tra Israele e Hamas dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre. «Lo scopo di questi attacchi è chiaro fin dall’inizio: quello di impedire agli Houthi di prendere di mira le navi marittime, siano esse commerciali o militari», ha detto un altro alto funzionario militare statunitense alla Reuters. Gli Houthi non hanno ascoltato gli appelli dell’Onu a fermare gli attacchi alle navi commerciali. Hanno provato a colpire un totale di 27 navi in zona. Il 9 gennaio scorso un attacco degli Houthi ha costretto le forze navali Gb e Usa ad abbattere 21 missili diretti verso il sud del Mar Rosso.

