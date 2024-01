Due copioni di Friends sono stati venduti all’asta per 25mila euro: erano stati trovati in un cestino da un operatore

L’uomo ha custodito le sceneggiature in un cassetto per anni, fino a dimenticarsene. Poi ha deciso di metterle in vendita

Saranno anche passati vent’anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, ma Friends continua a confermarsi una delle serie tv più amate di sempre. In questi giorni, i copioni di due episodi sono stati venduti all’asta per 22mila sterline (circa 25mila euro). A recuperarli da un bidone della spazzatura è stato un lavoratore dei Fountain Studios di Wembley nel 1998. Le due sceneggiature in questione riguardano le puntate che chiudono la quarta stagione della celebre sitcom, quando il gruppo di sei amici vola a Londra per le nozze tra Ross ed Emily. Nel bel mezzo della cerimonia, lui sbaglia nel ripetere le frasi del prete e dice: «Io prendo te, Rachel». A rinnovare l’affetto di milioni di fan per la serie tv ha contribuito anche la morte dell’attore Matthew Perry lo scorso 29 ottobre, che ha fatto schizzare Friends nella top ten delle serie più viste del momento su Netflix.

Il prezzo di partenza per i due copioni messi all’asta da Hanson Ross a Royston, nel Regno Unito, era di 600-800 sterline. Ma la scoperta delle due sceneggiature ha fatto impazzire i fan della serie, che hanno presentato centinaia di offerte e hanno fatto lievitare il prezzo fino a circa 25mila euro. Ad aggiudicarsi i due copioni è stato un «acquirente internazionale», di cui non è stata diffusa l’identità, che è riuscito ad avere la meglio sulle altre 218 offerte arrivate da ogni parte del mondo. «C’è stato un interesse fenomenale, non riesco proprio a credere al risultato. Gli offerenti sono impazziti per questi script», ha detto Amanda Butler, responsabile della casa d’aste inglese. Il venditore, che ha preferito rimanere anonimo, ha spiegato di aver tenuto le sceneggiature in un cassetto per diversi anni fino a dimenticarsene. Quando le ha ritrovate, ha deciso di venderle affinché finissero nelle mani di «un grande fan di Friends».

