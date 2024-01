«Ogni volta che la annuncio…», la gufata del telecronista Rai su Emma Aicher: si avvera la profezia sulla sciatrice – Il video

«Io adesso non so cosa dire perché c’è qualcuno che ironizza sul fatto che Emma Aicher mi stia cercando». Comincia così la telecronaca del commentatore sportivo della Rai, Enrico Cattaneo, durante la gara sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee vinta dall’azzurra Sofia Goggia. Mentre la sciatrice tedesca si apprestava a iniziare la sua discesa, Cattaneo avrebbe voluto ricordare agli spettatori il talento di Aicher. Le ultime volte che ha provato a farlo, però, l’atleta tedesca è caduta senza nemmeno riuscire a completare la discesa. «Continuo a lanciarla e lei cade», ha commentato con un pizzico di amarezza il telecronista della Rai. Fatta la doverosa premessa, Cattaneo prova comunque ad articolare il suo ragionamento: «Io continuo a dire di fare attenzione a questa favolosa atleta…». Il telecronista non fa in tempo a finire la frase che Emma Aicher inforca e finisce per terra, per l’ennesima volta. «Evidentemente non porta bene, mi limiterò a lanciarla dicendo solo “Emma Aicher” d’ora in avanti», sbuffa Cattaneo. Sui social, nel frattempo, inizia a circolare la clip della telecronaca. «Mi sono ribaltato dalla sedia», scherza un utente. Mentre c’è chi posta l’immagine di un gufo e commenta: «Oggi solo perle».

