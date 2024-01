Usa 2024, l’Iowa mette il turbo alla corsa di Trump – Il videocommento

Cosa racconta questo voto dell’America? Perché l’Iowa è diventato così importante per la politica Usa? E cosa succede adesso?

Con il 51% delle preferenze, l’ex presidente Donald Trump ha stravinto la prova in Iowa che dà inizio ufficialmente alle primarie repubblicane. Il secondo posto è andato al governatore della Florida Ron DeSantis con il 21,2% delle preferenze mentre l’ex governatrice del South Caroline Nikki Haley si è fermata al 19,1%. Cosa racconta questo voto – che assomiglia più a una consulta di quartiere che a elezioni che portano al candidato ufficiale alla presidenza degli Stati Uniti – dell’America e dei suoi rappresentanti? Perché l’Iowa è diventato così importante per la politica americana? E cosa succede adesso? Lo racconta la vicedirettrice di Open Serena Danna in questo video.

