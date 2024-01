Calcio gratis senza abbonamento: DAZN lancia la modalità free

Si comincia venerdì 26 gennaio con la FA Cup, poi la Serie A femminile, la Riyhad Season Cup, la Champions League femminile, il campionato spagnolo e quello portoghese. La lista degli eventi è già corposa e la novità è che sono disponibili su DAZN in modalità free, anche agli utenti che non hanno sottoscritto un abbonamento. È una possibilità che la piattaforma streaming ha lanciato a livello globale e di cui sarà possibile usufruire anche in Italia. Su DAZN sarà disponibile una serie selezionata di eventi che saranno visibili agli utenti registrati ma che non hanno sottoscritto alcuna offerta. Oltre agli eventi, saranno disponibili altri contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand, oltre ai prodotti e a i servizi integrati della piattaforma, come notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing. L’accesso sarà anche consentito ai format originali DAZN on demand, agli highlights, e a incontri di altri sport con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile. Il primo evento è quindi lo scontro tra Tottenham e Manchester City in FA Cup, poi le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissima incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, con cui DAZN fa il suo debutto in modalità free a livello globale. I non abbonati, per avere accesso alle partite e ai contenuti free, devono andare sul sito di DAZN, cliccare sull’evento che intendono guardare e registrarsi gratuitamente.

Tutti gli eventi in modalità free

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)e Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

