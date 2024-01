Sanremo 2024: Celentano sul palco dell’Ariston? La gag di Fiorello: «Adriano, ci vediamo dove sai»

Oggi Fiorello ha creato una gag nel corso della puntata di “Viva Rai2” che lascia intendere una possibile partecipazione di Adriano Celentano al Festival di Sanremo 2024. Un ritorno tanto desiderato da Amadeus quanto dall’Ad Roberto Sergio. In puntata a Fiore squilla il cellulare, sullo schermo appare il nome di Adriano. Lo showman risponde, ma un’interferenza porta in scena, al posto di Fiorello e Fabrizio Biggio, la loro versione hacker, ‘gli appannati’, che chiede che il Festival di Sanremo venga fatto a Riad. Terminata l’interferenza, si ritorna nello studio di “Viva Rai2” con Fiorello che riattacca e urla: «La cosa che tu hai detto, Adriano, ci riempie di gioia. Ciao Adriano, ci vediamo dove sai! È una notizia incredibile. Grazie Claudia. Vi rendete conto di cosa è successo? Vedo già le agenzie si stampa… È tanto che non compare in video, saranno 5 anni». Sarà vero? Chissà… Per ora il diretto interessato non conferma e non smentisce.

