Usa, uomo sopravvive tre giorni collegato a un fegato di maiale

Per 72 ore un fegato di maiale geneticamente modificato ha filtrato il sangue di un essere umano. È la prima volta in assoluto che la procedura viene portata a termine aprendo nuovi orizzonti nella medicina, soprattutto per coloro che sono in attesa di un trapianto di fegato. L’esperimento è stato condotto a dicembre nell’Università della Pennsylvania: l’organo suino è stato collegato al corpo di un essere umano in stato di morte cerebrale, e per tre giorni ininterrotti ne ha filtrato il sangue. Il fegato era stato modificato in modo da non essere rigettato dal corpo umano. Il rigetto costituisce tuttora il principale ostacolo da superare nei trapianti di organi animali sugli umani. La modifica è stata effettuata dai ricercatori in collaborazione con le aziende di biotech eGenesis e OrganOx, per eliminare i virus suini e per rendere le proteine della superficie cellulare più simili a quelle umane.

Le nuove opportunità

Inoltre, per diminuire ancor di più le chances di rigetto, il fegato non è stato inserito nel corpo umano, ma collegato esternamente tenendolo in un macchinario refrigerato. Il sangue veniva deviato verso la macchina, lì veniva filtrato dall’organo e poi restituito al paziente senza che si verificassero complicazioni, che possono includere anche infiammazioni del fegato animale, riporta Futurism. Alla luce del buon esito, la tecnica verrà sperimentata nuovamente, sempre su pazienti in condizione di morte cerebrale, ma questa volta con problemi epatici e per sette giorni. In caso di successo questo nuovo sistema potrebbe diventare un’importante terapia provvisoria per le migliaia di persone che ogni anno si aggiungo alle lista di coloro che sono in attesa di un trapianto di fegato. Ma il fegato animale temporaneo potrebbe servire anche a chi un organo ce l’ha, ma deve attendere che torni in salute dopo problemi e patologie. Al momento sembra esclusi trapianti di fegati di maiale nel corpo umano per evitare complicazioni a lungo termine.

