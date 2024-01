Una zuppa contro la Gioconda, la protesta ambientalista al Louvre: «Cos’è più importante? L’arte o il diritto al cibo sostenibile?» – Il video

Gli ambientalisti sono riusciti a colpire anche il quadro più famoso del mondo: due donne a Parigi hanno infatti versato della zuppa sul vetro blindato che protegge la Gioconda al Museo del Louvre. Le due sono riuscite a superare la barriera protettiva dell’opera d’arte, e una volta lì hanno lanciato il contenuto di buste che avevano con sé – una minestra o una zuppa – contro la protezione trasparente. Sulle loro magliette figurava una scritta: «Risposta alimentare». «Cos’è più importante? L’arte o il diritto al cibo sano e sostenibile?», ha gridato una, mentre l’altra faceva eco: «Il nostro sistema agricolo è malato». Frasi gridate ripetutamente. Dopodiché hanno alzato la mano destra, mentre gli addetti del Louvre chiedevano ai presenti di evacuare. Non è la prima volta che il museo parigino viene preso di mira. Durante la sfilata di Louis Vuitton al Louvre, tenutasi la sera de 5 ottobre 2021 in occasione dell’ultimo giorno della Fashion Week di Parigi, gli attivisti di Extinction Rebellion avevano per esempio fatto irruzione con degli striscioni per denunciare l’impatto dell’industria della moda sui cambiamenti climatici. Nel maggio 2022, invece, una persona su una sedia a rotelle con indosso una parrucca tirò improvvisamente contro il quadro un pezzo di torta. La Gioconda non riuscì a non subire danni grazie al vetro che la protegge.

ALERTE – Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4

— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

