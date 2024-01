No! Matteo Salvini non ha dato dell’austriaco a Jannik Sinner

Circola un’immagine riportante due post social attribuiti a Matteo Salvini su Jannik Sinner, recente vincitore agli Australian Open. In uno dei post, presumibilmente pubblicato su Twitter/X, il ministro delle Infrastrutture avrebbe definito erroneamente «austriaco» il tennista italiano. Non risulta alcun tweet del genere su Sinner pubblicato da Matteo Salvini e c’è una spiegazione.

Per chi ha fretta

Il post Instagram risulta vero, pubblicato dall’account ufficiale del ministro.

Nel tweet dove Salvini avrebbe definito «austriaco» Sinner risulta parziale.

Il tweet non esiste realmente, è stato creato da un account Twitter/X parodia.

Il fake originale dell’account Twitter/X parodia aveva una firma, rimossa per creare la recente immagine rendendola credibile.

Analisi

Riportiamo di seguito i testi dei due post (Instagram prima e Twitter poi) riportati nell’immagine che circola online:

IERI: Applausi a Jannik Sinner che batte Djokovic e diventa il primo tennista italiano a raggiungere la finale degli Australian Open. Campione vero PRIMA: Tanti auguri a Daniil Medvedev per la finale di tennis Atp500 di Pechino, contro l’Austriaco Jannik Sinner

Ecco uno dei tanti esempi di condivisione del falso tweet:

Il falso tweet dell’account parodia

Il secondo tweet, quello falso. Non si trova traccia ricercando via Twitter/X. Inserendo il testo in una ricerca Google, giungiamo a un post del 4 ottobre 2023 sul sito Facciabuco:

Nell’immagine condivisa su Facciabuco troviamo la firma dell’autore, l’account Twitter/X Ambasciata Russa in Italia Parody il 4 ottobre 2023. La firma è l’hashtag #AmbasciataRussiaParody che Salvini – ripetiamolo – non ha mai pubblicato:

Rimane vero quello Instagram, pubblicato dall’account ufficiale di Matteo Salvini:

La diffusione del fake

Circolano due versioni del fake. Una risporta le scritte Ieri e Prima, ed è quella pubblicata dal comico Roberto Lipari il 28 gennaio 2024:

Un’altra versione, pubblicata il 27 gennaio 2024 mattina, non riporta quelle due scritte. Inoltre, risulta una parte della firma dell’autore tagliata male (l’errore non risulta presente nel post di Lipari).

Conclusioni

Matteo Salvini non ha definito Sinner «austriaco». Mentre quello Instagram è vero e verificabile dall’account ufficiale, il tweet è un falso ideato da un account Twitter parodia. Per farlo sembrare credibile, chi ha montato l’immagine con i due post ha rimosso la firma dell’autore del fake.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: