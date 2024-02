Belgio, gli agricoltori bloccano il confine con l’Olanda e i depositi dei supermercati – Il video

Ieri è stata la volta di Bruxelles, adesso la protesta dei trattori in Belgio si sposta al confine con l’Olanda. Blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34, con diversi caselli nei Paesi Bassi chiusi sia in entrata che in uscita. Le autorità olandesi sconsigliano ai cittadini che devono raggiungere il Belgio di farlo in queste ore. Si segnalano altri blocchi in Vallonia. Non solo. Ci sono blocchi anche ai centri di distribuzione dei supermercati. Le azioni più pesanti si registrano per le grandi catene Colruyt, Delhaize e Lidl. Nel video il blocco, stanotte, del deposito della catena Aldi, a Turnhout.

Il premier belga Alexander De Croo ha chiesto agli agricoltori la rimozione dei blocchi. «Il segnale è stato dato. Lo abbiamo ricevuto sia a livello federale che a livello Ue. Oggi toccherà al governo fiammingo. C’è l’impegno a continuare a lavorare insieme nelle prossime settimane. Penso che sia giunto il momento di togliere i blocchi», ha dichiarato il premier all’emittente Vrt. «Il nostro approccio è stato quello di avviare le consultazioni mentre altri chiedevano di inviare l’esercito», ha aggiunto.

