Addio a Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia

Vittorio Emanuele di Savoia è morto all’età di 86 anni. Figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II e di Maria José, era sposato con Marina Doria, da cui ha avuto un figlio, il più popolare, Emanuele Filiberto. Vittorio Emanuele viveva a Vésenaz, vicino a Ginevra. Nato il 12 febbraio 1937 a Napoli, avrebbe compiuto tra pochi giorni 87 anni. Ad annunciare la morte è la Real Casa di Savoia. «Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile». Dopo il referendum del 1946 che vide la vittoria della Repubblica, Vittorio Emanuele ha vissuto in esilio fino al 15 marzo 2003, quando fu cancellata la XIII disposizione che vietava il rientro dei discendenti maschi in Italia. Rientrò nel paese dopo 57 anni d’esilio. Una vita unica la sua, con il suo matrimonio a Las Vegas, con l’ex sciatrice nautica svizzera Marina Doria, fatto senza il regio assenso del padre.

Le vicende giudiziarie

Due le vicende giudiziarie che lo coinvolgono. Legate in qualche modo fra loro. La prima è l’accusa di avere ferito gravemente (sarebbe morto dopo 4 mesi) il 19 enne Dirk Hamer, sparando dalla sua barca ormeggiata sull’isola di Cavallo. Vittorio Emanuele fu assolto dall’accusa dalla magistratura francese nel 1991 e condannato solo per porto abusivo di arma da fuoco. Arrestato poi dal pm John Woodcock nel 2006 nell’inchiesta su vallettopoli, e portato in carcere, fu intercettato con una microspia a vantarsi di «averli fregati» sull’omicidio Hamer, ammettendo di avere sparato un colpo che poi andò a segno sulla gamba di quel povero ragazzo. Dall’accusa di Vallettopoli però Vittorio Emanuele fu archiviato, difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno. Per i 7 giorni di carcere ingiusti nel 2015 fu risarcito dallo Stato italiano con un indennizzo di 40 mila euro.

Vittorio Emanuele di Savoia con la moglie Marina Doria e il figlio Emanuele Filiberto

La docuserie Netflix “Il Principe”

La sua vita viene ripresa nella docufiction Il principe, realizzata da Beatrice Borromeo per Netflix con la collaborazione dello stesso Vittorio Emanuele. Ripercorre i guai giudiziari ma anche il rapporto non sempre roseo con i genitori. Un legame forte lega Vittorio Emanuele a sua madre, Maria José. Racconta quando gli disse: «Sarai re». Lui sorride amaramente: «Non ci ho mai creduto….scusi, ma mi fa ridere».

