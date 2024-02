Sanremo, Fiorello sull’irruzione dei cani poliziotto: «Paura per l’allarme bomba? Molti hanno tirato un sospiro di sollievo»

«Sono venuto in platea, ho il pass faccio quello che voglio». C’è Fiorello seduto tra il pubblico della prima serata del Festival di Sanremo, mentre Amadeus lo aspetta in video collegamento. Il comico siciliano racconta cosa è successo alcuni giorni prima all’evento pre Festival al quale è scattato l’allarme bomba ed erano presenti 27 cantanti in gara: «Eravamo alla festa in villa nobel. Arrivano i poliziotti con i cani e ci dicono che è un allarme bomba. E in quel momento tutti hanno tirato un sospiro di sollievo». Il comico siciliano bacia tutta la prima fila, da Simona Ventura a Zlatan Ibrahimovic a Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. E poi rompe il patto fatto con l’amico e conduttore, salendo sul palco prima della quinta serata. Fiorello scherza con Amadeus sulla scenografia, poi improvvisa qualche sketch fino a immobilizzarsi. Il direttore artistico prova a distrarlo e farlo ridere, ma il comico rimane fermo mentre compare sul video wall quello che dice di essere il “vero” Fiorello: «Quello non sono io, me lo hanno generato con l’intelligenza artificiale, purtroppo me lo hanno fatto cretino». Il finto Fiorello viene portato via, mentre l’altro continua in collegamento video: «Ama scusa se ti ho interrotto, ci vediamo dopo».

