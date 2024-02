Le fantasie su Mahmood e Mengoni, il look dei Ricchi e Poveri, incubo La Sad: i migliori meme della prima serata del Festival

Un’edizione di Sanremo che di certo non si è contraddistinta per grandi eventi esplosivi o indimenticabili. Quest’anno non c’è stato un Blanco a distruggere il palco dell’Ariston e neanche un Gianni Morandi con l’iconica scopa per pulire. Ma la rete non demorde e di meme sulla prima serata del Festival della canzone italiana non ne sono mancati. I primi a finire nelle grinfie dei grandi mematori dei social sono stati i La Sad con il loro look punk, forse un po’ fuori dal tempo. Fucsia, verde fluo e blu: sono i colori dei capelli del trio e che hanno fatto sbizzarrire il web. C’è chi li ha paragonati a degli evidenziatori, chi ai tre pokemon Squirtle, Bulbasaur e Charmender. E chi non ha potuto non pensare alla scena di Checco Zalone in macchina con il gruppetto di ragazzi emo. Grandi gioie anche da un frame di Mahmood e Marco Mengoni: in tantissimi hanno visto una presunta tensione omoerotica tra i due. A non passare inosservato poi è stato anche l’abito dei Ricchi e Poveri, paragonati alla «combo Covid-influenza a Capodanno».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: